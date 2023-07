Sono rimasto talmente deluso dall'aver perso una giocata fatta con il lanternino che oggi, per mera questione di scaramanzia, vado sulle giocate senza spiegarne il perché. Vediamo se così riesco a riallineare i pianeti. Voi prendete solo ciò che vi convince a colpo d'occhio. Oppure, come spesso succederà, fidatevi della vostra penna e della vostra mente. Non sempre è il Mister ad aver imboccato la strada giusta. Ma quella di ieri lo era, nel gioco si perde più spesso quando si ha ragione. Per oggi, avsalut.



Bodo/Glimt-Bohemians 1/1 primo tempo/finale (quota 1,75)

Ferencvaros-Shamrock Rovers 1/1 primo tempo/finale (1,87)

Torpedo Kutaisi-Aktobe under (1,55)

Sassuolo-Sudtirol 1/1 primo tempo/finale (2,65)

Feyenoord-Villarreal over (1,70)



Cinquina da 22,8 (!!) escluso bonus