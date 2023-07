Danno l'idea di essere due quote panciute. E allora ci si prova come se fosse Antani (Ugo Tognazzi, dovunque tu sia continua a divertirci come hai sempre saputo fare!). Roma di Mourinho al debutto portoghese che ormai, con il nostro/mostro in panchina, è diventata una abitudine/consuetudine. L'ho pensata così: giallorossi ancora da limare in attacco, lo saranno finché non arriveranno pezzi forti. E allora, contro uno Sporting Braga che ormai fa parte più che stabile del poker reale nel torneo lusitano, si andrà per un clean sheet, l'ennesimo? Il no gol a 2,15 avrà presto nostre notizie. All'Estadio Municipal di Albufeira.



Tutto l'opposto per la Viola, che è attesa dalla Stella Rossa allo Stadio Rajko Mitic di Belgrado, Serbia. Qui sono prevedibili "ceffoni" (calcistici, è ovvio) dall'una e dall'altra parte. Insomma, non prevedo passeggiatine con l'ombrellino nel parco. I serbi sono stati capaci di ascriversi diciassette reti a favore nelle sei amichevoli disputate (e gli avversari non erano pizza e fichi); Italiano invece ne ha visti arrivare quattro in due match ma all'ultima con il Catanzaro ci si è sbloccati sul serio (tre a zero). Con ogni probabilità si farà del gran "rumore" (calcistico, è ovvio). Magari ancora di più con il gol/over 3,5 nella saccoccia.



Sporting Braga-Roma no gol (quota 2,15)



Stella Rossa-Fiorentina gol/over 3,5 (2,90)



Ambo da 6,23 volte la posta.