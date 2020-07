Nulla di facile ma questa volta sono i numeri a fare da termometro. E viste le quote, tutte piuttosto carine, viene facile fidarsi., quartultimo ma decisamente tranquillo visto il vantaggio sulle tre di coda. I blancos del dopo-sosta sono apparsi altro da sè: niente attacchi scriteriati ma una lunga ricerca del risultato senza scoprirsi granchè. E infatti sono arrivati quattro risultati gemelli o quasi: tre successi per 1-0, uno per 2-0. Con Bilbao, Getafe, Espanyol e Maiorca. Più si avvicina il trionfo e meno ci sarà da cercarsi dei grattacapi. E visto che l'Alaves starà buono buono nel suo, la quota del quinto under di fila del Real Madrid è una deflagrazione nell'aria.per una squadra che figura quattro punti dietro ai baschi e al momento non è in zona Europa League. E chissà se ce la farà a colmare quel piccolo gap che comunque c'è. La doppiaoltre la pari chiama come il canto delle sirene. Sperando che - come quello - non si riveli una fregatura.Certo, stiamo parlando di quattro scontri diretti e non di venti ma è comunque una curiosità talmente particolare da attirarci verso quella conclusione. Oltretutto essendo un virtuale "spareggio" per restare in Championship - che il Luton non può perdere - se i gol non arrivano subito rischiano di non arrivare mai.Nel post-lockdown tre under su cinque per i padroni di casa, due su due in casa; quattro under su cinque per gli ospiti, due su due in trasferta. La strada porta proprio li'.I CONSIGLI DEL VENERDI'Il terno vale 9,08 volte la posta