Bologna-Juventus? Doppia interna. Sarà pazzo questo che scrive? No, ho soltanto visto le ultime partite di entrambe. Se dovessi basarti su quelle sarebbe impossibile andare con un altro pronostico. Fermo restando che la Juve è la Juve e di squadre dovrebbe/potrebbe batterne di ben diverse da quella di Thiago Motta., difficile superare un momento così tosto dal punto di vista della mente. All'andata è finita 3-0, le ultime sette in questo stadio le ha vinte la Signora, se non è questa l'occasione per rifarsi almeno a metà...Cremonese-Verona potrebbe serenamente partire dall'ultima frase scritta. Se non è questa l'occasione da acchiappare al volo per il Verona quale mai altra? La Cremonese ha giocato a Firenze la semifinale di ritorno della Coppa Italia e adesso per salvarsi dovrebbe praticamente vincerle tutte o suppergiù.. Le occasioni scappano nei modi più impensati (vedi il Dortmund...) ma questo 2 ci sta grosso come una casa.Ho visto Tottenham-Manchester United e la rimonta dallo 0-2 al 2-2 dei bianchi di casa può far pensare a un qualcosa di grande. La vedo diversamente,Bella bellissima sulla carta e poi in campo la finale della Coppa di Olanda che si giocherà a Rotterdam - il famoso De Kuip del Feyenoord - tra, almeno segneranno tutte e due.Bologna-Juventus 1X (quota 1,65)Cremonese-Verona 2 (2,40)Liverpool-Tottenham 1 (1,50)Ajax-PSV gol (1,42)Quaterna da 8,43 volte la posta