Si gioca talmente a vortice che spesso quello che hai visto tre giorni prima per una Coppa lo rivedi subito dopo per il campionato, la Liga, la Premier League. Ecco il caso: tre giorni fa si è disputata la finale di FA Cap vinta dal Leicester sul Chelsea (che aveva fatto fuori il Manchester City!), gol di Tielemans, fotografie sorridenti e cotillons. Ora si torna subito in campo per la penultima di Premier League e visto il gol di Alisson di testa (sic!) è battaglia pura. Nessuno vuole perdere la piazza Champions - anche se i londinesi hanno nella manica la carta della finale contro il Pep - e quindi è partita superverissima. Gli underdog sono due punti avanti in classifica, i Blues solo un punto avanti al sottomarino nucleare Liverpool. Io vado per la rivincita di Tuchel e Jorginho.Quello che leggerete adesso non l'ho mai proposto nella mia "vita bettistica". Lungo tutti questi cinque anni e passa. Il match sarà Southampton-Leeds, la mia scelta è gol-gol, ovvero che le due squadre segnino sia nel primo sia nel secondo tempo. Quindi almeno 2-2, sotto quel risultato si è fuori dal giochino. In fin dei conti non è impossibile. E' una di quelle partite che... Se si stappa presto bisogna correre a prendere il pallottoliere. Il Southampton ne ha fatti sei in quattro giorni, il Leeds sette in sette. Accomodatevi, prego. Con popcorn e/o patatine.PS Lazio-Torino? Perchè si giocherà Lazio-Torino? Mi piace un po' di più l'1 ma quella partita non la tocco nemmeno con le pinze da uranio. Può decidere la retrocessione del Benevento, mi astengo volentieri.