Niente di supercalifragilistichespiralidoso. Proviamo un ternetto con marcatore annesso, tutto in lingua anglosassone, c'è di mezzo Premier League e Championship. Il Bournemouth è sembrato in spolvero al rientro in Carabao Cup (dopo aver ribaltato l'Everton ha perso di misura con il Newcastle che ieri ha spezzato il Leicester) ma il Chelsea dell'ex-mago Potter non può andare a ramengo sempre e comunque (gli ultimi quattro match senza reti sono un'enormità). La distanza dalla zona Champions League è sensibile, si parla di nove punti anche se le partite da recuperare ci sono. Aubameyang (a secco da troppo) è il mio grimaldello per l'attacco dei Blues, ci può stare anche se non serve per forza da primo marcatore.



Il Burnley comanda la "Serie B" inglese ed è reduce da quattro successi su cinque, in più giocherà in casa, il Birmingham non sta andando male ma è la classica squadra che finirà a centro classifica senza farsi (nè fare) troppo male. La quota dei capolista non è così bassa, la si può arpionare. Quella che mi sa di vittoria esterna è Reading-Swansea, con i gallesi che restano su troppi pareggi (quattro su cinque) per non riprovare l'ebbrezza dei tre punti. Certo che chi volesse tener conto che negli ultimi cinque scontri diretti sono stati segnati venticinque gol dicansi venticinque...



Chelsea-Bournemouth marcatore si' Aubameyang (quota 2,30)

Burnley-Birmingham 1 (1,62)

Reading-Swansea 2 (2,40)



Terno da 8,94 volte la posta