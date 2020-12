Oggi si comincia con una stranezza che poi così strana non è. Si giocherà una sola partita di Championship, Sheffield Wednesday-Derby. E si dà il via al 2021 con un risultato esatto. Perché? Perché non sembrerebbe una pazzia ma soprattutto perchè lo 0-0 esce soltanto quando si gioca all'Hillsborough di Sheffield. Dal 1996 è uscito quattro volte, mai quando si giocava al Pride Park. Il primo in Premier League nel 1996, poi sempre in Championship. Nel 2010, 2014 e 2015. Nelle ultime venti partite (dieci da una parte e dieci dall'altra) ne sono usciti tre, uno per i padroni di casa e due per gli ospiti. Col microcippino di Capodanno ci togliamo la voglia. E la quota a 7,60 non sembra neanche bassa.



Sheffield Wednesday-Derby risultato esatto 0-0 (quota 7,60)