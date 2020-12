Sembra un film.. Con quel voto che mai nessuno ha preso se non alle elementari (quelli bravi eh). E' un ambo, un piccolo ambo di Liga spagnola, che ci prende per mano e ci accompagna verso il Capodanno della Premier League. Vediamo come disincagliarci dalle difficoltà.. Nella stagione che si sta disputando la Real è già arrivata a sette vittorie, cinque pareggi e soprattutto a quattro sconfitte come il Barcellona. Il terzo posto, nonostante abbia giocato più delle altre, dice la verità.e per ora si sta facendo tutto a puntino. Anche se Barcellona, Levante e Atletico Madrid sono stati tre dolorosissimi stop in fila che hanno macchiato un grembiulino fino a quel punto pulitissimo o quasi.giocati (quattro sconfitte quattro).Sembra la classica partita, vista la classifica non fantasmagorica dei padroni di casa (sette sconfitte su quindici): daNon parlatene a voce alta che si potrebbero (giustamente) imbufalire: i baschi non sono abituati a fare questi beceri conti. Una ics ma sottovoce.è altro. Gli uomini di Pamplona finora chiudono il 2020 all'ultimo posto (ma non è ancora detto). Tredici gol segnati come gli avversari, peggio di loro due hanno fatto solo Eibar ed Elche.Già quattro in successi in trasferta, il doppio di quelli colti nel suo stadio. Alle quote nettamente preferito l'Osasuna, che si gioca molto. Ma l'attitudine "viaggiarola" dell'Alaves dovrebbe insegnare qualcosa.L'ambo vale 10 volte la posta