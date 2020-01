Posticipo della giornata di Premier League con il team capolista campione del mondo per club, il Liverpool. Ci uniamo nell'applauso scrosciante perchè il 2019 di questa squadra è stato una luce abbagliante per ogni altra. Riceve lo Sheffield United, che è solo a quattro punti dall'Europa League del Manchester rosso. Si prevede un'altra gran bella partita - brutte non riesce proprio a proporne, Klopp - e un'altra grande vittoria. Diamo uno sguardo ai dati anche se quelli sono numeri che parlano. Cinquanta partite interne da imbattuto in PL, ottantadue (sugli ultimi ottantaquattro) punti in PL. Credetemi, sono impressionanti: a volte mi chiedo come ancora permettano di giocarci sopra! Comunque, per l'occasione si meritano un bell'handicap, al momento a 1,78. Devono vincere con due o più gol di vantaggio. E potrebbe essere addirittura qualcosa di semplice.



Per costruire un terno si scende in Championship. La prima in questione sarà Derby-Barnsley: anche le quote la definiscono estremamente aperta. E' dal 2011 che gli ospiti non acchiappano nemmeno un punto al Pride Park, per la vittoria bisogna risalire due anni addietro, al 2009. Questa però potrebbe essere l'occasione per buttare giù i precedenti nefasti: il passo degli ospiti è completamente cambiato, nove punti nelle ultime cinque gare ci dicono che il Barnsley si è messo a girare ad alte (o altre... ) velocità. Mentre il Derby, anche quando vince, fa una fatica che non vi dico.



Le ultime cinque in casa dei gallesi dello Swansea regalano un borsino veramente magro per una squadra nettamente favorita alle quote: una vittoria soltanto insieme con due pareggi e due sconfitte. Nessun dubbio che il cippino potrebbe cadere sulla doppia esterna, sarebbe ben pagata. Il Charlton deve rimediare ad assenze sicure o probabili ma ci prova lo stesso con fiducia. E noi insieme a lui.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Liverpool-Sheffield United 1/handicap (quota 1,78)



Derby-Barnsley 2 (2,90)



Swansea-Charlton X2 (2,30)









Il terno vale 11,8 volte la posta