E' un classico,. Un calendario a perdifiato che ovviamente lascia per strada solo le partite in cui l'incidenza del Covid si fa sentire. E quindiVedremo., che il 26 non ha giocato e sarà stata alla tv per studiarsi tutti i punti negativi del loro futuro avversario, piegato in due dalla capolista del Pep. Non c'è dubbio che in questa stagione non sia il miglior Leicester a confronto con le tre assatanate City, Liverpool e Chelsea. E quindi i padroni di casa dovranno fare i "maghi in bicicletta" per sottrarre punti a Manè, molto più riposato di loro e che nei primi tempi sa fare i miracoli., sfruttando al massimo le spinte che arrivano da Kane, Son e Lucas Moura. Maal termine di una sfida accalorata, in cui nessuno conosceva il significato della parola "mollare". Il Tottenham ha fatto barba e capelli al Crystal Palace orfano del suo tecnico Vieira e si prepara alla battaglia.pagata con i baffi a tortiglione., che nel frattempo ne ha fatte quattro pirolando un punticino soltanto, a Burnley, e tre sconfitte (una in EFL). Eccellente chances per i giallorossi di Ranieri maChe ne ha appena presi cinque dico cinque in casetta sua dal fiammeggiante Arsenal di Lacazette (e non più di Aubameyang). Le ultime tre interne del Palace sono tre over, delle ultime quattro esterne del Norwich tre sono over. Se dovessi sceglierne una da provare a giocare singola (rapporto difficoltà/quota) andrei su questa con il mio surf. Schiantandomi o no?La quaterna vale 12,8 volte la posta