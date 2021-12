L'ex allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri, oggi al Watford, ha parlato del suo addio al club blucerchiato: "Non è stato per motivi economici perché qui guadagno molto bene. All'inizio Ferrero era un presidente entusiasta , poi la sua faccia era cambiata: così ho preferito ad andare via. Non sentivo il trasporto, era inutile rimanere".