Pomeriggio più seratona. Ce ne sono addirittura quattro in programma, due alle 19 e due di Champions la sera.



Vado con una singola, me la sento e la quota può essere il massimo dei massimi. Il Liverpool ha vinto 2-0 in casa sua, ora a Oporto può pensare di essere già arrivato a dama. E poi dentro di sè c'è il pensiero del match con Guardiola per la Premier League. Ovvio che non ci dovrebbero essere problemi per la qualificazione ma potrebbe serenamente uscire l'1. A quella quota poi...



La multipla va su tutte le altre. A cominciare proprio dal City che, sconfitto 1-0 a Londra, deve ribaltare un Tottenham senza Kane. Come dire la Juve senza CR7. O giù di lì. Vedo l'handicap.



Lazio-Udinese è recupero di Serie A. I romani rivogliono indietro i punti lasciati a San Siro ma l'Udinese di Tudor non è niente male, basti pensare che, contro la Roma, ha colpito un palo (e mezzo... ) prima di lasciarci la posta. Overone.



La stessa cosa potrebbe capitare a Nantes dove scende un infurettato PSG che a Lilla è stato trattato come la pasta sfoglia. Partita di allenamento o quasi, i gialli sono più o meno salvi. E hanno appena preso lo scalpo del Lione. Altro overone.





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'





Porto-Liverpool 1 (quota 3,80)





e poi





Manchester City-Tottenham 1/handicap (1,77)



Lazio-Udinese over 2,5 (1,75)



Nantes-PSG over 2,5 (1,44)





Il terno vale 4,46 volte la posta