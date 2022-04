Siamo ormai sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, pensate che è stata addirittura fissata la data del recupero di Bologna-Inter, si stenta a crederlo. Per cuiSi torna in casa con ilche da quando è arrivato Blessin è diventato una strana squadra di nonsoccosa, non segnando e non prendendo gol per una vita. Quando poi si è accorto che un punto a partita non sarebbe bastato è arrivato Monsieur Immobile e la storia è diventata storiaccia., con la fame di punti rossonera e quel Maignan in porta che anche a Torino ha fatto vedere chi è.A proposito di squadre liguri, ecco cheMotta è felicissimo di riabbracciare i colori nerazzurri in questo momento. In cui i risultati hanno garantito o quasi un altro campionato di Serie A. In due parole,- dopo averla giocata al massimo, ovvio -Mentre lo striscione dell'ultimo chilometro vale per Simone Inzaghi e tutta la sua band.incredibile a dirsi madi Serie AOltre i confini ci aspettano due match che sembrano l'uno l'esatto contrario dell'altro., due che sprizzano salute da ogni poro e che stanno segnando prendendo la porta quasi a ogni tiro. I padroni di casa hanno messo nel mirino la zona Champions e con il Marsiglia che sta andando avanti in Conference... Il Monaco e' in salute e un posto europeo si avvicina, anche per lui a suon di gol. Che è la nostra scelta senza se e senza ma., al momento due punti avanti. Ma entrambe proveranno a mettere pepe all'Atletico Madrid che, dopo l'eliminazione col City, potrebbe accusare il colpo e farsi riacchiappare. Sociedad e Betis sanno giocare meglio chiuse che aperte, soprattutto i baschi. E se uno spareggio è uno spareggio, l'under 2,5 è la lingua che si parla nove volte su dieci. Anche se gli ultimi scontri diretti dicono il contrario.Milan-Genoa 1/no gol (quota 1,90)Spezia-Inter tempo con più gol secondo (1,90)Rennes-Monaco gol (1,62)Real Sociedad-Betis under 2,5 (1,80)La quaterna vale 10,5 volte la posta