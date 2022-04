, fino all'ultimo fischio dell'ultima giornata. Bisognerà vincere e, come ci ha detto l'Inter a Torino, convincere sarà un di più che servirà a pochissimo. Le vittorie di nerazzurri e napoletani hanno messo più pepe o più brividi a Pioli? Stasera ce ne accorgeremo subito.di Sinisa (a proposito, un grande tutto per lui) e c'è una cosa che colpisce, guardando come sono andate le ultime dell'una e dell'altra. I diavoli hanno vinto a Napoli e Cagliari 1-0, in casa con l'Empoli 1-0. I rossoblù hanno perso le ultime due, a Firenze e con l'Atalanta in casa 0-1. Un ripetersi sostanzioso, cinque risultati fermi sul fatto che il Milan ne ha sempre messo a segno uno senza subirne e il Bologna il contrario.In Premier League è in cartellone una sfida che potrebbe anche rivelarsi un trappolone. Perché ilnel suo stadio è la squadra che, con il Southampton, pareggia di più, sette volte su quindici (quattro le sconfitte). Al Selhurst Park di Londra piomba l'di Arteta che sembra diventato un team di alto livello sul serio, nelle ultime otto solo il pareggio col Burnley e lo stop col Liverpool poi tutti successi. Il Crystal ha pareggiato davanti ai suoi tifosi contro il City e ha saputo fermare sulla X l'Arsenal più recente due volte su tre.Milan-Bologna 1/no gol (quota 2,10)Crystal Palace-Arsenal X (quota 3,45)