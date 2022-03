C'è una cosa che mi ha fatto cambiare idea, condividendo con voi queste poche righe (e aggiungendoci poi un mio vago pronostico).Giocherà una Nazionale che non ha mai palleggiato insieme se non negli ultimi pochissimi allenamenti, che nella testa avrà come passato la sconfitta parabolica e rocambolesca contro Alessandro il Macedone e come futuro le sfide del prossimo week-end per lo scudetto. E quindi sotto la pari? Continuo a non capire. Anche la padrona di casa è uscita allo stesso punto ma facendo di tutto per restare dentro. Sì, fallendo un rigore al momento meno opportuno. Esattamente come fece due volte Jorginho.Ma senza sicurezze. Quelle che mi piacciono sono le altre del terno.si frega le mani da quando ha sentito il risultato del "Renzo Barbera". Impossibile pronosticare laal posta dell'Italia, non ricordo chi ha detto: "Abbiamo perduto una partita che si perde una volta su mille". E' quello che penso io. Non solo, ho visto i nostri avversari fare i coraggiosi, non mettere il bus davanti alla porta. E nonostante ciò, senza l'erroraccio di Berardi, noi quella porta non l'avremmo presa mai, proprio come loro fino al gol di Trajkovski. I lusitani l'avranno mandata a memoria, quella partita. E certamente non possono fare la nostra fine. Anzi, possono chiuderla nel primo tempo, senza poi riaprirla pericolosamente come lasciarono fare alla Turchia.Quegli scandinavi che ci fecero fuori quattro anni fa. Arrivano dai tempi supplementari sbloccati dal gol di Quaison contro la Repubblica Ceca mentre i polacchi non hanno nemmeno dovuto giocare per superare la Russia uscita da una fortunata urna. Ovvio che a Chorzow e contro una Svezia che viene da 120 minuti di sforzo fisico e mentale la Polonia debba avere i favori dei numeri. Ma nonostante gli attaccanti dei padroni di casa, per esempio uno come Lewa, potrebbe venir fuori un match con poche conclusioni, grande circospezione, c'è un Mondiale in ballo mica la Nations League! E quindiCertamente la mia.Turchia-Italia gol (quota 1,83)Portogallo-Macedonia del Nord parziale/finale 1/1 (1,65)Polonia-Svezia X/under 2,5 (3,45)Il terno vale 10,4 volte la posta