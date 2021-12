Pochi minuti dopo, il tweet sconsolato del Cagliari:Chiusa con questa parola l'orripilante non-partita di ieri sera (ma Cioffi ci sa fare sul serio e l'Udinese è praticamente già salva), sconfino nei match di oggi.Un gran peccato che le due non appaiano per svariati motivi ciò che apparivano all'inizio. Gli infortuni le hanno prese di mira e squassate nei loro migliori momenti e cosi', tanto per dirne uno, giocatori decisivi come Rebic ce li siamo dimenticati. Ma si potrebbero fare tanti altri nomi, da una parte e dall'altra. E visto che la realtà è romanzesca, persino una cessione, quella diin Grecia. Cosa aspettarsi stasera? Il passo falso dell'Atalanta le tranquillizza, le vittorie di Inter e Juventus decisamente meno.Dopo sono arrivati tre pareggi e due vittorie esterne. Al momento valuterei un metro avanti il Napoli, la doppia esterna è quella che comanda, la quota non è disprezzabile.Anche perchè da quando è uscito Kjaer la difesa rossonera non è stata più la stessa.a Verona, ha confermato che cosa è diventato sotto le mani esperte di, che ha trovato casa sua e i figli suoi. Al contrario, lo Spezia dista perdendo colpi come un motore che sbuffa. E che va verso una mesta conclusione. Se le due squadre saranno oggi quelle che abbiamo visto di recente, finirà tanti a pochi per i toscani. Solo un dettaglio: andando indietro fino a Empoli-Inter e considerando anche un'amichevole, l'Empoli ha messo a segno diciotto gol diciotto in nove partite. Pochi? In settimana si è rilassato andando a farne quattro al Verona in casa sua in Coppa, poco? Ribadisco, la forma è scintillante,. E mi tolgo il cappello quando nomino Palermo e Bari, realtà sprofondate in campionati che non le competono, estremamente più piccoli di loro. Ilgiustamente comanda ma non è sempre la stessa versione, in trasferta hanno saputo metterlo in difficoltà più di una volta. Ilrivive una giornata da grande e nonostante gli otto punti di distacco dal primo posto (è terzo), i gol incassati sono gli stessi: quindici. Quattro degli ultimi cinque scontri diretti, compresa la Coppa Italia, si sono chiusi in parità. Altro?