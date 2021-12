. E dopo il terno di ieri, "il peggio sembra essere passato", come canticchia Sergio Caputo.. Certamente almeno per la Dea che ormai, uscita con il Villarreal dalla Champions, non si accontenterà di ritornarci: vuole di più. Perché, secondo me, è la più titolata avversaria dell'Inter per vincere lo scudetto. Mou è molto incuriosito da questo match ma ha subito detto una cosa intelligente: "Tra me e lui al momento ci sono dodici finestre di mercato a favore suo. Ciò non toglie che non firmerei per il pareggio". Partite chiuse ormai non se ne vedono più e cosi sarà. Ricordo ancora quando la Roma vinceva 3-0 a Bergamo e finì 3-3, l'aria è quella, tanti gol. Segneranno entrambe ma l'Atalanta è fortissima. Arbitra Irrati che cacciò Fazio a Udine e la Roma vinse 4-0, sembrava uno scherzo, 4-0 in dieci! L'anno scorso fu 4-1 con il vantaggio di Dzeko polverizzato.. E' il giorno sacrosanto per mettere in campo la Juve migliore, intendo per il gioco. E sembra il momento giusto anche perché Sinisa ne ha perse due in fila, cosa che non succede spesso (contro Fiorentina e Torino). In più, Bologna è diventata terra di conquista per la Juventus, basta dare un'occhiata ai precedenti. E' dal 2017 che la Signora tira sempre gli schiaffi giusti in quello stadio: è uscita vincente 2-1, 3-0, 2-0, 1-0, 2-0 e 4-1! Che sestina da pazzi,Con quel Beto che è certamente una delle belle sorprese di questa Serie A. Quando c'è lui in campo come fa a venirvi in mente l'under? Non parliamo poi di Joao Pedro, cui le fatiche, quando diventerà italiano, saranno subito faticacce con i play-off mondiali e quel girone pazzesco di Nations League con Germania, Inghilterra e Ungheria. Tornando alla serata, Cioffi insegue la prima vittoria esterna del suo corso cominciato ora. Ma il Cagliari insegue la salvezza, non scherziamo.Atalanta-Roma gol/over 2,5 (quota 1,85)Bologna-Juventus 2 (1,95)Cagliari-Udinese gol/over 2,5 (2,10)Il terno vale 7,57 volte la postaBologna-Juventus 1-3 (quota 16,00)