Non è una cosetta facile facile. Ma quando ho guardato quanto veniva la quota ho ripreso i colori. Milan, Arsenal e Amburgo sono tre favoritone del lunedì e se fosse per questo bisognerebbe astenersi e guardarsi un filmetto. Ma chi le vede nettamente staccate dal proprio avversario in fatto di pronostico, le può giocare nel modo che vedete sotto. Perché il montarozzo di soldi che ne esce è davvero alto.



Il Cagliari ha cominciato la sua discesa a picco sul mare a Roma contro i giallorossi e da lì non è più arrivato un punto nemmeno a cercarlo con i segugi. Cinque partite e nisba. Compresa la Coppa Italia di Bergamo dove i rossoblù hanno guardato gli avversari volare. Come le cicogne col bambino nel becco. Il Milan ha un'altra grande occasione per spingere le tempie degli inseguitori.



Arsenal-Newcastle è quasi un pianto. Ma chi vede la chance dei padroni di casa distinta e solida la può supportare con il no/gol del Nuovo Castello, reduce da una orripilante sconfitta in casa dello Sheffield straultimo. La quota è "nù babà".



Si sigilla il terno con l'Amburgo, in Bundesliga 2. E' secondo in classifica, ha uno dei due attacchi più prolifici e il dente avvelenato per aver chiuso una striscia di quattro successi pareggiando in casa del Norimberga. Nel suo Volksparkstadion, contro l'Osnabruck, può riprendere il filo del discorso che porta alla promozione.



Cagliari-Milan parziale/finale 2/2 (quota 2,24)



Arsenal-Newcastle 1/no gol (2,33)



Amburgo-Osnabruck parziale/finale 1/1 (2,48)





Il terno vale 12,9 volte la posta