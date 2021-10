càpita nel giorno sbagliato, speriamo che per l'ordine pubblico non sia proprio cosi'. Comunque il ritorno di Simoncinoa Roma, li' dove è diventato grande allenatore, basta a dirci il tasso "alcolico" della partita, soprattutto dopo la stangata presa ada unache deve rifarsi il maquillage. Inter a quota 17 e Lazio a 11, questa con il numero di reti incassate più alto di tutte le big (12). Il ruolino mi spinge verso il gol senza pensarci due volte, le assenze peseranno in quella chiave.Parlando di assenti si va di filato a, ai rossoneri è successo di tutto e adesso bisognerà cercare di mettere le pezze. Fronteggiando il Verona, una delle squadre più in forma prima della sosta azzurra. Soprattuttolascia solitaria la porta milanista e questo è senz'altro un gravissimo problema. In chiave bettistica è facile riversarsi sul gol, dall'arrivo dii veneti ne hanno segnati dodici in quattro partite, media spaziale per una squadra che aveva appena esonerato il tecnico.A proposito, il cambio di allenatore delriporta il nostro Claudioin un campionato che conosce a menadito, la, e che gli ha regalato la fama imperitura con il pazzesco successo (a cinquemila contro uno!) del suo. L'inizio è più che periglioso, arriva ilche con le piccole o presunte tali ha sbagliato soltanto quella con il(3-3). Va bene che dopo le nazionali è impossibile prevedere tutto ma la differenza tra questo Watford e questo Liverpool non si può nemmeno calcolare col computer.Due salti in, sperando che non siano nel vuoto.ci riporta alla storia stranissima dei ciociari. E' dallo scorso anno che nel loro stadio fanno pena e in trasferta fanno male quasi a tutte. Cosenza potrebbe essere un'altra tappa di questo tipo, la combo X2 con numero di gol limitati tra 1 e 3 ha una quota che si può fare, decisamente.è il match del giorno. Sono state a lungo di Serie A e "non escludono il ritorno", come cantava l'esimio Califano. I gol del Brescia fanno paura, sono meno della metà quelli dei padroni di casa. Ma la partita è sentita e importante e non vedo per niente il titic-titoc a centrocampo per far passare il tempo. L'1-1 per chi ha coraggio oppure il gol (io mi accontento): perchè no?Lazio-Inter gol (quota 1,57)Milan-Verona gol (1,70)Watford-Liverpool 2 (1,35)Cosenza-Frosinone X2/multigol 1/3 (1,75)Perugia-Brescia gol (1,70)