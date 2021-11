Si coprirebbero la faccia con le mani dalla vergogna.Forse impiastrate nelle coppe europee, nei loro confini sembrano la brutta copia. E spiegazzata. E mezza stinta. Alla ripresa della Ligue 1 vorrebbero ritrovarsi entrambe quello che erano poco fa. Per il momento chi ha voluto sorbire ha bevuto il bicchiere mezzo pieno, l'unico che c'era. Quella del Principato è risalita, nove reti e nove punti nella Ligue; due punti sotto c'è il Lille che però con la traversa imboccata a Siviglia in Champions può andare avanti tra quelle forti. Partita strana, quote accessibili.e qui potrebbe finire la riga. I "casalinghi" sono quello che sono e non fanno paura ai bavaresi nemmeno con la maschera di Halloween (e poi è bello che passato quindi...).Liga con. Il cammino dei primi fino a qui ha fatto piangere lascrime amare, è la squadra che ha incassato nettamente più gol di tutte, ci avviamo verso una retrocessione tranquilla, serena, sicura. Qualche guizzo nel campionato ci sarà ma non vedo grandi chances contro i baschi, che poi in trasferta hanno il coltello nascosto nella cintola e quando giri gli occhi, zacchete. Imbattuti, fuori le hanno pareggiate tutte tranne una, è il momento giusto per raddoppiare, l'Athletic è squadra d'alta classifica, il Levante è squadra?Tracimo in Belgio dove non vado mai., segnano come se fossero antani con scappellamento a destra. Al momento quarta e terza, venticinque gol fatti in quattordici partite sono una media di quasi due a partita. Ricomincia l'ambaradan, mica ci regaleranno noia e sonno? La vedo molto diversa, per il momento avsalut. Occhio che si preparano sabato e domenica italiani da superbingo. Ci passerà dalla testa perfino il playoff marzolino della Nazionale. Per il weekend almeno.Monaco-Lille 1 (quota 2,10)Augsburg-Bayern primo tempo/finale 2/2 (1,55)Levante-Athletic Bilbao 2 (2,15)Mechelen-Brugge gol/over 2,5 (1,95)