Doveva salire in Serie A in carrozza. E invece ha trovato una buca. Una buca con acqua, come diceva Alberto Sordi. E adesso deve rimontare un 3-0. Ovvero scalare le Tre Cime di Lavaredo col triciclo. Tosta eh? Parlo del playoff di andata di Serie B tra Monza e Cittadella. Nessuno avrebbe mai potuto pensare che la tripletta di Baldini arrivasse proprio in quel momento (dimenticavo, il secondo gol è uno dei più belli visti nella stagione italiana-europea-mondiale: su assist del suo portiere! I calciatori del Monza troveranno lo spogliatoio inondato di fogli appesi al muro con una scritta: "Crediamoci!". Galliani è stato il primo a farlo e vuole che i suoi non si buttino via un'altra volta. In tutta la stagione non esiste una sconfitta esterna del Cittadella che ribalterebbe la situazione a favore dei brianzoli. Ma sulla vittoria non si debbono avere dubbi e a quella quota poi...



Sta terminando il campionato di Liga 2, in Spagna. Ovviamente c'è chi deve fare punti per forza e chi è disteso sull'amaca a fare "m'ama non m'ama". Tre squadre che bramano punti importanti sono Gijon, Girona e Vallecano. Hanno compiti possibili rispettivamente contro Las Palmas, Malaga e Real Oviedo. Che hanno praticamente archiviato le loro pratiche. Sempre che non ci tirino il classico scherzo del cavolo.





Monza-Cittadella 1 (quota 1,91)



Gijon-Las Palmas 1 (1,75)



Malaga-Girona 2 (2,15)



Rayo Vallecano-Real Oviedo 1 (1,62)





La quaterna vale 11,6 volte la posta.