Soltanto Serie C domani. Vado brevemente su due partite, Gruppo B e Gruppo A.



A Vicenza si gioca per la vetta, tra Vicenza e Monza. I biancorossi sono ancora imbattuti e provano il salto triplo. ll gol di Granoche nel finale ha tolto due punti decisivi al Monza, che giocava - contro la Triestina - davanti a un nuovo, importante pubblico. Dimostri di non aver preso la mazzata. Il Pordenone capoclassifica è un punto avanti.



Novara decisamente obbligato a vincere questa, contro la Pro Patria, se vuole testimoniare di non essere una squadra da bassifondi. La Pro arriva da quattro sconfitte consecutive, non si può dire molto altro.





I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Vicenza-Monza X (quota 3.00)



Novara-Pro Patria 1 (quota 1.47)





Il terno vale 4,41 volte la posta