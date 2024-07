Milan, c'è ancora Emerson Royal per la fascia: l'offerta e la richiesta del Tottenham, la situazione

Ilpensa anche a un nuovo terzino destro e la pistaè ancora attiva per il Diavolo.L'imminente partenza per gli Stati Uniti non frena i lavori dei rossoneri sul mercato. Moncada, Furlani e Ibrahimovic portano avanti le varie trattative volte a rafforzare l'organico a disposizione di Paulo Fonseca.è il nome caldo per la difesa, sempre più vicina l'intesa con il Salisburgo, mentredel Monaco esono le due operazioni in essere a centrocampo, senza dimenticare la sempre viva opzion, svincolato di lusso dopo la scadenza del contratto con la Juventus.

MILAN, C'E' FIDUCIA PER SAMARDZIC

Pavlovic per la difesa quindi, ma nei piani dei rossoneri non c'è solo l'ingaggio di un nuovo centrale. Si cerca anche un terzino per aumentare le opzioni a disposizione sulla fascia destra, ora occupata daEmerson Royal, brasiliano classe 1999, è un vecchio pallino mai abbandonato dal Milan, che nelle scorse settimane ha ripreso in mano il dossier. Arrivare all'esterno del Tottenham però non è semplice, soprattutto per ragioni economiche.