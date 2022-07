(il terno di ieri era un pasticcino!), oggi proviamo a fare ancora meglio. Con le amichevoli delle nostre più l'intensa semifinale degli europei femminili.che è riuscita a mettere nel frullatore la Svezia (4-0). Trasembra tutto molto diverso; le tedesche addirittura finora non hanno subito lo straccio di un gol che sia uno, segnandone undici (due 2-0, un 3-0 e un 4-0). Addirittura battendo la Spagna in una strana partita giocata praticamente in difesa dopo il vantaggio ottenuto subito. Qui vedo un match molto equilibrato, non vedo attacchi alla cieca. Cinque anni fa l'ultima X tra le due, fu 0-0. Si gioca allo Stadium MK (Milton Keynes). Se passeranno le francesi non vedremo uno dei migliori arbitri che abbiamo ora al mondo dirigere la finale. Per la Frappart e per tutti noi sarebbe un peccato.può essere divertente, molto divertente oppure divertentissima. Chissà.non gioca a titic-titoc, non l'ha mai fatto. I rossoblù debbono dirci molto presto chi sono, il calcio italiano li aspetta riprendersi subito dal tracollo in serie B. Ma contro i biancocelesti sarà dura dura durissima, l'ultima volta a Marassi (era aprile) fini' 1-4. Si giocherà allo stadio di Grassau (Baviera), a porte chiuse.Ilsta vivendo un periodo-no e deve assolutamente cancellarlo, sul campo e sul mercato. Si è disfatto di "eroi" (KK, Mertens) e questo non è piaciuto nemmeno un filo ai tifosi. In più Osimhen è stato messo fuori da Spalletti perchè protestava. Un'ariaccia. Buon motivo per vedere la squadra decollare contro i turchie ripetere (o giù di li') il 4-1 inflitto al Perugia nell'unico test disputato sinora. L'Adana sconfitto 2-1 dal Pescara farà il massimo ma l'1 con handicap ci sta alla grande. Si gioca a Castel di Sangro, sulla panchina rivale nientepopodimeno che VIncenzo Montella (Balotelli è in partenza).Come l'1 in Strasburgo-Cagliari. A 1,88 non è il caso di scialacquare, viste anche le assenze rossoblù. Ovviamente si astengano i tifosi sardi. Si scenderà in campo allo stadio de la Meinau, in casa loro quindi. Peggio che andar di notte.Germania-Francia (europei femminili) X (quota 3,15)Genoa-Lazio 2 (1,72)Napoli-Adana Demirspor 1/handicap (1,70)Strasburgo-Cagliari 1 (1,88)Quaterna da 17,3 volte la posta