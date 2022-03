In testa alla classifica stasera.Con quattro tifoserie di quel calibro a partecipare. Chissà se Mancini spera in questa eventualità oppure no, sarebbe interessante sapere la verità, caro il nostro ct.Il Milan però ha sulle spalle il derby di Coppa Italia, ben poca cosa ma sicuramente un impegno nervoso non da trascurare. Spalletti invece ha detto che non ha mai avuto il Napoli a questi livelli. E basta ricordare il gol vincente di Fabian Ruiz all'Olimpico e quel gruppo laocoontico che si abbracciava sotto la Curva Sud dello stadio romano.Addirittura Ibra in panchina? Vuol dire che la notte è speciale. Non può non esserlo se davanti c'è la miglior difesa da abbattere. E un Insigne che sogna la firma con lo svolazzo prima di andare in Canada. Nessuno parte battuto, questo è certo. Ma sA voi? Escludo che possa venir fuori una ripetizione del derby milanese di martedì scorso, quella partita era l'andata. In attesa di un ritorno.Non ricordo (e ho fatto piroette con la memoria) una squadra che abbia perduto due gare di fila all'ultimo minuto. E' quello che è successo alladi Italiano, prima stesa in campionato al Mapei da Defrel e poi dal suo Venuti nel match del "Franch"i contro la Juventus, di Coppa Italia. Come si esce da un'accoppiata così amara? Lo vedremo oggi. Ma certo cheCon Barak, Caprari e Simeone a stendere le difese e tutti gli altri (bravissimi) sul pezzo. Difficile batterli.Serie B con la partita del giorno,I padroni di casa vengono da due sconfitte assurde, con Benevento e Brescia. Hanno giocato benissimo, sono rimasti in dieci e ci hanno rimesso la pelle. Il Lecce al contrario ha sconfitto Monza ed Ascoli. E fa - giustamente - paura. Ma se il Perugia è davvero la squadra che ho visto io non può perdere la terza consecutiva, sarebbe incredibile. E i pugliesi sanno che questo stadio, questo avversario è pericolosissimo. Il punto per uno farebbe felici tutti? Credo proprio di sì.PS E la Juventus, che ho citato in apertura di pezzo? Io la lascerei vincere ma con quei numeretti piccoli piccoli che ci vengono offerti non ci si può metter mano. Avevo pensato al gol di Vlahovic ma pare che possa partire dalla panca. Si guarda.Napoli-Milan 1X/gol (quota 2,20)Fiorentina-Verona X2 (1,70)Perugia-Lecce parziale/finale X/X (4,20)Il terno vale 15,7 volte la posta