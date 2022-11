Scommetto che questa chicca nessuno se la ricorda.Sì di dodici (!), avete capito bene. Con una addirittura nella finale dove Mandzukic fu in grado di andare a rete (per la Croazia) e macchiarsi di un'autorete (per la Francia). Tutto questo per dirvi che se seguirete la manifestazione e in qualche partita non avrete grandi idee e non vi piacerà cosa uscirà da qui, pensateci: si può andare anche sulla singola sopra citata.Oggi in campo per la prima, i padroni di casa del Qatar contro l'Ecuador.e quindi non necessariamente assisteremo a una schifezza. Arbitrerà il nostro Orsato e ci hanno voluto fare felici così visto che ormai sono otto anni che questi match dobbiamo ciucciarceli in tv e stop. Ma se ci dobbiamo consolare con Orsato non era meglio l'aglietto, come dicono a Roma?Il Qatar sarà nel suo ambiente, l'Ecuador da tutt'altra parte del cosmo. Non credo che ci sarà questa differenza tra le due. Ma chi si girerà verso gli spalti e vedrà facce conosciute avrà un bel vantaggio.. E non perchè sui giornali è uscita la barzelletta che i sudamericani se la sarebbero venduta, non scherziamo.In serata le lacrime diventeranno lacrimoni quando scenderà in campo l'Italia per l'ultima amichevole dell'anno, nello stadio Ernst Happel, Austria, Vienna.: come è finita qualche giorno fa in Albania: gol/over? Ripetizione? Sono per quella strada li'. Un ambo simile ci asciugherebbe persino i lacrimoni.Ps Quote in vertiginosa salita, queste due non le giocano, hanno conquistato solo me. Sappiatelo.Qatar-Ecuador 1 (quota 3,60)Austria-Italia gol/over (2,50)Ambo da 9,00 volte la posta