L'ambo dei Mondiali vola sulle ali di due handicap. Quando ho visto le quote mi sono detto subito che potevano bastare per fare giornata. Anche se molti storceranno bocca naso e tutto il possibile. Perchè la Germania va a casetta se perde anche la seconda. Ma io la Spagna la vedo certamente almeno in semifinale e la Nazionale che gioca il miglior calcio. E come abbiamo appurato ieri, se non giochi bene non sempre spunta Messi dal cespuglio.. Certo, anche dai ragazzini di Lucho, vuoi vedere che il Mondiale se lo pappa lui? Handicap a quota straziante (ovviamente in continua salita). Come trovo alto l'handicap del big in Japan, che può fare la seconda frittata del Costa Rica.. Bellissimo alle 12,30 l'incontro tra i Campioni del Mondo, Pippo Inzaghi e il Pallone d'Oro Cannavaro, due che lotteranno lassù fino agli ultimi sospiri del torneo, con Reggina e Benevento. Chiusura col Como in grande ascesa e il Bari che invece ha dovuto mandare Cheddira al Mondiale: i pugliesi non troveranno facile uscire da uno stadio che è diventato una trappola per viaggiatori.Spagna-Germania 1/handicap (quota 4,60)Giappone-Costa Rica 1/handicap (2,40)Frosinone-Cagliari X (quota 3,20)Reggina-Benevento X (3,30)Como-Bari 1X (1,53)Ambo da 11,0 volte la posta, terno da 16,1 volte la posta