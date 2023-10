Quando i precedenti parlano chiarissimo. Io ve li dico poi sarete come sempre (e giustamente) voi a decidere se starli a sentire oppure no.



Per esempio, buttiamo un'occhiata a Torino-Verona: per riperticare un over bisogna andare indietro ma decisamente indietro, fino allo spettacolare 3-3 del 2019, ovvero otto incontri fa. Per il resto, al massimo ma proprio al massimo due reti.



Un po' la stessa solfa di Sassuolo-Monza ma al contrario: qui si segna e lo fanno entrambe. Prima di vedere i testa a testa mi ero convinto di Berardi marcatore ma poi, una volta appurato che si deve andare indietro fino al 2007 per ritrovare un no gol...



Bellissima questa in Premier League: Fulham-Chelsea è stata giocata di lunedì tre volte e come è finita? Sempre in pareggio! Suggerimento impossibile da lasciare cadere nell'aria anche perchè la X ci starebbe tutta ed ha una quota...



C'è poi Pescara-Gubbio di Serie C, significa Zeman contro Braglia. Non sono certo dell'over o addirittura dell'over 3,5: io servo in tavola e poi sgranocchiatevela da soli.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Torino-Verona under (1,55)

Sassuolo-Monza gol (1,47)

Fulham-Chelsea X (3,45)



Terno da 7,86 volte la posta