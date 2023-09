Torino-Verona (lunedì 2 ottobre con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.





VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli. All. Baroni.