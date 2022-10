Juve-Bologna, ancora e ancora e ancora. Non c'è quello e quello e quello. La Juventus è la giornata. Le quote sono pochine ma comunque bisogna scavalcare Arnautovic e prendersi questi tre punti, a tutti i costi. Vlahovic e Milik sono loro.



Atalanta-Fiorentina, chissà che... Sono assolutamente altri tre punti per salire.



Sassuolo-Salernitana è la bella partita di esordio in Serie A per l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. La vidi in Coppa Italia e mi piacque decisamente. Un 2-2 e un altro 2-2, le quote sono sono spaventosamente alte. Ecco perchè il pareggio.



Lecce-Cremonese, un altro 2-2 due anni fa. Anche questa può starci.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Juventus-Bologna 1 (quota 1,53)

Atalanta-Fiorentina 1 (2,05)

Sassuolo-Salernitana X (3,60)

Lecce-Cremonese X (3,45)



Quaterna da 38,9 volte la posta