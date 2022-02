Giornata complessa, quello che realmente mi soddisfa di più è la quota del terno proposto.. Un'altra volta. Perché il Liverpool di Klopp è appena passato al Meazza battendo il Milan. E perché se Simone Inzaghi avesse voluto tenere a tutti i costi due giocatori sono convinto che avrebbe scelto Barella e Bastoni. Il primo la salterà per squalifica, il secondo dovrebbe farcela ma nessuno può minimamente conoscerne le reali condizioni fisiche. E con quei diavoli lì davanti...Non credo che Inzaghi voglia giocarsi tutto oggi,. L'Inter giocherà per l'1-0? Sarebbe il risultato migliore per stasera ma anche un pareggetto non deluderebbe il Meazza, ci potete giurare. Anche perché in una partita del genere avere o non avere Barella cambia proprio tanto. Todo cambia.Liga con una quota da inabissarcisi dentro. Nonostante i parecchi assenti che però saranno da una parte e dall'altra. Se Simeone non vince partite così anche con la squadra ragazzi allora il suo Atletico può buttare la stagione a mare. I. E stasera dovrebbe cominciare ad avvantaggiarsi (modo di dire) per l'amaro traguardo che l'aspetta., da quella partita che i gialli del Frosinone dovrebbero provare a vincere assolutamente. Ma i padroni di casa e il Como hanno finora totalizzato il più alto numero di pareggi del torneo in compagnia di Perugia e Parma, dieci (sei in casa i laziali, cinque in trasferta i lombardi) e la X a 3,40 non può essere considerata bassa. Decisamente no.Da cippino, amici. Comunque ben speso.Inter-Liverpool under 2,5 (quota 2,10)Atletico Madrid-Levante parziale/finale 1/1 (1,80)Frosinone-Como X (3,40)Il terno vale 12,8 volte la posta