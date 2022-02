Forse molto presto la Juventus si accorgerà di aver acquistato Paperon de' Paperoni. Oltre che fortissimo, fosse anche fortunato Dusan Vlahovic? E' arrivato uccidendo il Covid fiorentino a suon di cazzotti, ci ha messo tredici minuti per entrare nel primo tabellino da marcatore poi nella seconda ha fatto pure meglio. A partita quasi finita ha fatto una cosa supertop ma poi con la lingua di fuori ha ciccato il tiro inviandolo verso le colline torinesi. Il pallone ha colpito in pieno il sassuolese che le provava tutte e di là si è conficcato in porta, semifinali di Coppa Italia guadagnate. Ora c'è da farne un'altra, con un colpo di cilindro mangiare in una botta sola due punti all'Inter e al Napoli. Questa di Bergamo è diventata l'oro dei McKennie, vincerla vuol dire rientrare in tutte le corse possibili. E di là non c'è Zapata, poco?Le partite possono finite in tutti i modi, basti ricordare Atalanta-Inter conclusasi 0-0 quando, viste le occasioni da gol, doveva terminare 15-15 o giù di lì. Ricordo molto bene Roma-Sassuolo dell'andata, andavano da una porta all'altra e ogni volta poteva essere gol. Fu 2-1 con la rete decisiva di ElSha, con Mou e tutti gli altri sotto la curva, a festeggiare in attesa del fischio finale. Ma sarebbe potuta finire 5-4 per il Sassuolo o come vi pare. E' vero che oggi le squalifiche hanno tolto di mezzo Scamacca Raspadori e Zaniolo ma non farà troppi danni. Anche perché avendo giocato in Coppa entrambe ci metteranno molto poco ad allungarsi, a slabbrarsi e quindi a segnare. Nonostante il vantaggio di due giorni di riposo sia giallorosso,In Premier League il Newcastle non perde in casa contro l'Aston Villa da dodici partite, nel massimo campionato inglese nessuno è più avanti in una statistica del genere, in questo momento. Ma al posto della doppia interna. Basta che pareggino alla fine del primo tempo oppure alla fine del match e il gioco è fatto. Buon tutto, avsalut.PS Vi dico una cosa ovvia, se della mia proposta vi manda in solluchero solo un pronostico su tre copiate quello che vi piace e le altre mettetecele voi.Atalanta-Juventus X2/multigol 2-4 (quota 1,95)Sassuolo-Roma entrambe almeno due gol (4,10)Newcastle-Aston Villa X primo tempo o X finale (1,75)Il terno vale 13,9 volte la posta