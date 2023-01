Serata di coppe, coppe, fortissimamente coppe.. Perché quello che vidi accadere quella volta non l'ho mai più visto. Arbitro Braschi, un'eccellenza mica un fischietto preso a casaccio, circondato da tre nerazzurri che protestano per niente convinti di smetterla. E allora Braschi alza il cartellino rosso sul volto di Bergomi, lo sposta su quello di Zanetti e quindi su quello di Colonnese! L'incredibile aveva preso forma, i nerazzurri furono eliminati. Ma come capiremo tutti si vive un'altra epoca, gli emiliani sono in Serie B e adesso tra le due squadre ci sono millenni di differenza. Però i padroni di casa andranno in campo con assenze rilevanti e così io provo ad appostarmi sulla quota dell'1/gol.Carabao Cup ai quarti senza l'eccezionale, oggi si va di cippini cippini spiccioletti, giusto la partecipazione., non una cosetta da niente. Ha eliminato il Brighton ma a fare le facce brutte a una rivale come lo United la vedo dura, qui credo si possa andare serenamente sull'1/no gol. Pur se la quota da me scelta è in crescendo.Il Newcastle è diventato talmente forte da andare a pareggiare in casa della capolista di Premier League, l'Arsenal, qualche giorno fa. Il piede in fallo lo mise poco più di un anno fa contro un Leicester (quello battuto poi dalla Roma in Conference) che lo maciullò 4-0.. In Coppa c'è un'altra possibilità per rifargli barba, basette e shampoo, perchè no? Quota dell'1 in calo. Ma questi numeri - come è normale che sia - andranno in altalena fino al fischio d'inizio., prima serata come fosse il Festival di Sanremo. Anche se qui non si canta, si segna (speriamo...).Inter-Parma 1/gol (quota 2,50)Manchester United-Charlton 1/no gol (1,83)Newcastle-Leicester 1 (1,50)Terno da 6,86 volte la posta