Probabilmente nessuno di noi (che stiamo a casuccia da otto anni otto: pazzesco impossibiie e tutto il resto) si aspettava di assistere a un Mondiale cosi' interessante., Amrabat, Ziyech e Hakimi quarto potendo fare persino di meglio.Finale Argentina-Francia, una delle più pronosticate e attese, con la lotta non soltanto per alzare la Coppa ma anche per laurearsi capocannoniere tra i due migliori giocatori della manifestazione, il passato di Messi e il futuro di Mbappè.. Se qualcosa può infilarsi di mezzo è la forma fisica, che negli ultimi giorni è venuta a mancare ai francesi dal punto di vista del più incredibile dei mal di gola, quello derivante dall'aria condizionata. E non solo, il Theo Hernandez milanista che ha accusato un problema e...Tutto ciò può spostare l'ago dalla parte della Pulce, allora attenzione massima., se deciderete invece di scegliere allora sappiate che io sono per la combo sudamericana che leggete qui sotto.Il terno va costruito con una combo identica e uno dei miei amatissimi pareggi.. Tra Ternana e Como potrebbe venir fuori lo stesso peso della finale mondiale sulla bascula, in serata Gilardino può mettere i bastoni tra le ruote all'altro Campione del Mondo 2006, Fabio Grosso e al suo Frosinone. Il Genoa del "violinista Alberto" ha dimostrato di sapere come rialzarsi molto rapidamente.Argentina-Francia 1X/multigol 1/3 (quota 2,00)Ternana-Como 1X/multigol 1/3 (1,90)Genoa-Frosinone X (3,10)Terno da 11,7 volte la posta