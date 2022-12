Alle 18 torna in campo la Serie B con il primo anticipo della 17esima giornata. All’Arena Garibaldi di Pisa i nerazzurri guidati da D’Angelo cercano il 23esimo risultato utile consecutivo contro il Brescia.



Alle 20.30, invece, al Granillo di Reggio Calabria va in scena il big match fra la Reggina di Inzaghi e Ménez, seconda in classifica e il Bari terzo, a meno 3.