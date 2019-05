Altro playoff di grande intensità quello che offre la Serie B con Verona-Pescara. Società che conoscono benissimo la massima serie e che hanno lottato un campionato ai vertici per poterci tornare al più presto. I veneti, che hanno chiuso la stagione dietro gli abruzzesi, cercano la vittoria in casa sapendo però che in alternativa potrebbero anche prendersela in casa avversaria. Siamo però sempre a gara 1, nella quale bisogna limitare i rischi e gli errori, tanto c'è sempre una via di fuga nel ritorno. Cinque pareggi nelle ultime dieci per il Verona, cinque pareggi nelle ultime dieci per il Pescara (quattro consecutivi, non so se mi spiego). A Pescara fini' 1-1. E ora?



Negli spareggi dell'Eredivisie e dell'Eerstedivisie olandese, tre su quattro sembrano fatti apposta per l'overone, visti i risultati registrati all'andata.

N.B. L'Olanda è un campionato che non tocco nemmeno con le pinze da uranio, una o due volte l'anno ci si può provare...



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Verona-Pescara X (quota 3,23)



Den Bosch-G.A.Eagles over (1,50)



Excelsior-Waalvijk over (1,39)



Sparta Rotterdam-FC Oss over (1,44)



La quaterna vale 9,69 volte la posta.