Il minimo dei cippini per le cadetterie di Francia e Spagna. Tre in Francia e una in Spagna. Apro con il Beziers, squadra che appare migliore in trasferta. Gli manca un pareggio ma le vittorie no. Ne sono arrivate già quattro, corsari mica da ridere. Lorient-Metz è partitona, quarta contro prima a sei punti di distanza. La capolista è capolista tosta quindi non perde. Valenciennes-Nancy è la quota del giorno e non si capisce nemmeno a leggerla in altra lingua. Fa paura proprio perchè è così alta. Il Nancy è straultimo.

Spagna, anche qui il Gijon sembra molto più solido del Cordoba che riceve in casa sua.



N.B. Nelle "Serie B" di tutto il mondo succede l'impensabile. Occhio.



I CONSIGLI PER VENERDI':



GFC Ajaccio-Beziers X2 (1,50)



Lorient-Metz X2 (1,45)



Valenciennes-Nancy 1 (2,20)



Gijon-Cordoba 1 (1,63)



La quaterna vale 7,79 volte la posta.