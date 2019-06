Siamo alla finale della prima edizione dell'Uefa Nations League 2018-2019. E Portogallo-Olanda è una gran bella finale. Che si giocherà in casa dei primi, nello stadio dei Dragoni, a Porto. Semifinali diverse tra di loro perché Cristiano Ronaldo ha evitato i tempi supplementari proprio ad un soffio contro la Svizzera mentre gli orange hanno ripreso l'Inghilterra, schiantandola poi proprio nella coda di 30'.



Il Portogallo giocherà in uno stadio quasi tutto suo e non ha sulla schiena i tempi supplementari. Sono due cosette non poco. La terza che è quella che potrebbe pesare di più è l'asso della Juve, evidentemente preparatosi alla grande per questa final four, che ha aperto con una tripletta. E quando uno come lui si presenta al cento per cento o giù di lì bisogna aspettarsi di tutti. Anche se con una coppia di centrali come van Dijk e de Ligt bisognerà assestare spallate molto ma molto forti per aprire quella porta.



E' dal giugno 2012 che i portoghesi non battono gli olandesi, si era all'Europeo di Kharkiv. Fu 2-1 con doppietta indovinate di chi? Dopo quella soltanto due amichevoli con un pareggio e un brutto scivolone (0-3). Dopo sette anni, CR7 sta caricando il fucile. E lui non spreca mai il tempo.



Nello stadio di Guimaraes, finalina per il terzo posto tra Svizzera e Inghilterra. Non vedo melina, anzi. Spessissimo in queste finaline fioccano i gol perché la concentrazione è quel che è. E se la quota dell'over 3,5 è fissata sul 4/1 si può andare ballando e cantando. Un ambo come questo a 10/1 più che signorile è divertente. Molto.







I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Portogallo-Olanda 1 (quota 2,50)



Svizzera-Inghilterra over 3,5 (4,00)







L'ambo vale 10 volte la posta