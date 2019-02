Altro giro altra corsa Champions. Con i campioni in carica del Real Madrid. Che hanno saputo vincere quattro delle ultime cinque edizioni. E non so se mi sono fatto capire. Sono attesi dalla partita d'andata in casa dei "ragazzini tremendi" dell'Ajax. I quali però non sembrano in gran momento di forma. Al contrario, i merengues stanno montando al momento giusto, quando arriva la Champions il Real va a mille. Bastano il pareggio al Nou Camp e il blitz al Wanda Metropolitano dell'Atletico Madrid? Sì, direi di sì.



L'altra - a Wembley - è Tottenham-Borussia Dortmund. Dal 2016 si sono incrociate già due volte, dando vita a quattro over 2,5. Non sembrano squadre che sappiano difendersi a oltranza, il loro "massimo" è nel sapere attaccare e fare male. E' vero che siamo alla partita di andata, che Kane, Alli e Reus hanno poroblemi fisici, ma il saper attaccare è saper attaccare.



Nel tardo pomeriggio una intensa partita di Ligue 1, tra Saint-Etienne e Strasburgo. La lotta per il posto in Europa League è magnifica e sta accendendo la stagione di ben sette squadre vicinissime una all'altra. I verdi padroni di casa sono due punti avanti, ma questo è uno dei tanti scontri diretti Che potrebbe non essere pieno di gol, le due squadre finora hanno totalizzato 12 over e 11 under, entrambe...



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Ajax-Real Madrid 2 (quota 1,90)



Tottenham-Borussia Dortmund over 2,5 (1,90)



Saint-Etienne-Strasburgo under 2,5 (1,78)



Il terno vale 6,42 volte la posta.