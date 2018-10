Nations League di partitoni. E di giocatoroni. Ecco Croazia-Inghilterra, seconda e quarta ai Mondiali di Russia; ecco Belgio-Svizzera, terza e eliminata dalla Svezia con tutti i pronostici dalla parte sua, agli ottavi di finale. Partitoni differenti, ma due partitoni. Il primo è una sorta di spareggio perché le due, dopo quel Mondiale molto dispendioso, sono state spazzate via dalla Spagna, che aveva più voglie e più rimpianti. Mandzukic ha mollato la nazionale, Modric è sembrato il fratello-gemello anche col Real Madrid. Invece Sua Maestà Harry Kane sta entrando in forma e ha appena segnato un grandissimo gol. Vado su di lui, senza incertezze, a 2.30.



Così come in Belgio-Svizzera mi appunto su un altro che la forma invece l'ha già presa, spingendo Sarri e il suo Chelsea dal Manzanarre al Reno. Hazard, di rientro dal Mondiale, è stato trattato con i guanti dal tecnico italiano e piano piano è tornato il magico folletto che è. La Svizzera ne ha appena fatti sei all'Islanda (il Belgio soltanto tre), ma Hazard è il nome giusto per fare gol. Anche in questa occasione. A 2.20.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Kane marcatore sì (quota 2.30)



Hazard marcatore sì (2.20)



L'ambo vale 5,06 volte la posta.