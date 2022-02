Sono praticamente due partite a eliminazione diretta. Una porta in finale di Coppa d'Africa, l'altra regalerebbe tre punti di platino per la promozione in Serie B.

Burkina Faso-Senegal spingerà una delle mie favorite verso il trofeo, credo proprio di si'. La nazionale di Koulibaly e Manè si è svegliata contro la Guinea Equatoriale e si è messa a fare i botti. Tanto che sinceramente la quota che c'è qui mi pare molto invitante. Anche se una semifinale non si gioca scherzando. Il Burkina Faso avrebbe firmato senza penna per arrivare dove è arrivato, sa perfettamente di essere sfavorito e largamente. Ma questa Coppa ci ha già più volte detto di stare in campana.



Reggiana-Modena è una grande edizione del derby del Secchia. Due grandi si giocano la Serie B, chi dovesse vincere questa avrebbe un vantaggio di tre punti che diventerebbero molti di più in chiave psicologica. Il pareggio non tirerebbe fuori nessuna delle due. E secondo me è difficile pensare che quel 3,10 di quota non valga la candela.





Burkina Faso-Senegal 2 (quota 1,85)



Reggiana-Modena X (3,10)





L'ambo vale 5,73 volte la posta.