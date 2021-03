. Sembra quasi un talismano il fatto che ci accompagni ai primi punti una nazionale che nel 1958 ci eliminò. Sessantatre anni fa è successo. Bene, mettiamocelo alle spalle. E ricominciamo con una nazionale forte, quella del Mancio, in uno stadio che la spinge: tre partite ufficiali dei nostri, tre successi., ad esempio. Sembra una delle sue sfide, il suo Napoli ha colto due successi importanti di fila (Milan e Roma entrambi in trasferta) e lui è stato sveglio e decisivo, pur non mettendo la sua firma sui gol. Motivo in più per aspettarselo adesso. La quota è più che dignitosa anche perché stiamo parlando diNella storia cinque reti ha segnato in Ungheria la Polonia, è l'occasione adatta perché ne arrivi qualche altra. Oltretutto le due nazionali non si sono mai incontrate in una partita che valesse per un Mondiale (qualificazione o fase finale)., il disastro dei disastri. Me li aspetto in campo come se dovessero giocare la finale del Mondiale, non una partituccia di qualificazione. Per questo vado su una quota che scoppia di salute e cioè la vittoria con due gol di handicap. Contro chi? Contro l'Islanda, ma questo è un dettaglio qualsiasi. Poteva trattarsi pure della nazionale dei supereroi. Questa volta(quota 2,60)(2,05)(1,98)Il terno vale