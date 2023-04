Le milanesi e il Napoli nell'anticipo pasquale, tutto giocato in chiave-big. E proprio perché è quella la chiave che potrebbe aprire questi match, vediamo.L'Inter è reduce dalla battaglia di Fort Apache contro la Juventus in Coppa Italia e tutto ciò che ne è conseguito. Contenta di aver recuperato il risultato ma inferocita per quel che è successo in quel finale assurdo. Credo che a Salerno scenderà in campo come se dovesse rimontare tutto e da subito. Se così fosse niente di più possibile che la quota del parziale/finale potrebbe folgorarci. Dal punto di vista positivo, è chiaro.Lo stesso per il Milan che deve ricevere in casa l'Empoli, altro club che non teme risalite dal fondo. La partita è tutta nella testa dei rossoneri che, e vero, pensano alla Champions di martedì con il Napoli ma anche alla zona Champions, con quei tre punti presi (e in quella maniera!) al Maradona. La quota parziale/finale vi pare bassa? A me no, anzi.In Ligue 1 il Lens è arrivato, volando, a sei punti dal PSG, questo dovrebbe farci capire che squadra è mai diventata. Allo Strasburgo servirebbe un punto in chiave lotta-retrocessione ma sarà proprio dura dura durissima.Nella Liga invece quella in forma è il Celta Vigo, non proprio il Siviglia che avrà qualche importanza assenza di troppo. Padroni di casa addirittura quartultimi nel loro stadio, anche se nelle ultime cinque gare hanno totalizzato quattro successi. Non mi dispiace comunque la doppia esterna.(quota 2,10)(1,96)(1,48)(1,75)Quaterna dala posta.