Brutta palla andarci nel giorno in cui il Real Madrid deve per forza vincere per provare a cancellare tutto il brutto fatto nel girone di Champions League. E se Zidane si gioca la qualificazione proprio contro Antonio Conte e la sua Inter sappiamo fin d'ora che nulla sarà semplice. Anche perchè nel giorno del Giudizio li abbiamo visti al Nou Camp vincere 3-1 in faccia a Messi. Pochi giorni fa. Una quota giocabile è la 1X/over 1,5. Sperando che però...Rispetto meritato da entrambe, che sono in testa alla classifica (quattro e sei punti) e si avviano a rimanerlo, quando sarà il giorno di fare i conti. Ci sono importanti assenze che possono far immaginare una gara diversa da quella che potresti vedere in un altro momento della stagione. Per quanto mi riguarda valgono più i punti del gioco. E non posso pensare che Gasp e Klopp non lo sappiano. La X pagherebbe le feste di Natale. Vado spedito.arriva il Gladbach ma nessuna squadra tedesca ha portato via la vittoria da quando la Champions League è quella di oggi. Nel 1994 il Bayern vinse a Kiev, da lì sei pareggi e tre sconfitte per chi ci ha provato con le ucraine.Che comunque con i loro tre puntazzi in classifica sono ancora in ballo per acchiappare un secondo posto. La quota dell'1 primo tempo per Guardiola non sarà una follia ma in una multipla si può inserire.