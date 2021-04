Giornatona. E tocca alla Serie A mettere i gioielli in vetrina. Perchè almeno tre partite sono da spegnere il fuoco sotto le pentole e smettere tutte le altre operazioni.Per esempio,Ci sarebbe qualcosa di meglio? No, non direi, almeno adesso. Che poi il gioco che si vedrà possa essere differente da quello che si è ammirato in PSG-Bayern è possibile. Ma qui sono in ballo punti che rimbalzano per la loro importanza.E che una delle piazze che valgono la Champions League è tornata alla portata (i tre punti in casa Sampdoria hanno detto roba che conta). Osimhen pare aver scavalcato il periodo-no e lui è uno dei giocatori che fanno la differenza. Non parliamo di Fabian Ruiz, uno dei migliori centrocampisti del campionato, finalmente fuori dai problemi fisici. Qui la bilancia pende - per me chiaramente - dalla parte dei padroni di casa.Non perchè sia inferiore, certamente no. Ma la posizione di classifica e i punti da gestire sono quelli che sono.Altro capitolo su cui soffermarsi è, che si giocherà - con un trofeo in palio - una seconda volta a stretto giro di posta, in finale di Coppa Italia. Qui si alzerà nulla alla fine del match ma i punti saranno decisivi, una vittoria in questa sfida darebbe il propellente necessario per andarsi a prendere, al novanta per cento, la piazza che serve per l'Europa più prestigiosa. Si sono riviste l'Atalanta che fa follie e la Juventus molto diversa da quella monocorde e poco in palla.L'incontro che ci darebbe la spinta è senz'altroCon i giallorossi ancora presi dalla qualificazione in semifinale di Europa League e la la testa allo splendido match che a fine mese li attende ad Old Trafford, contro il favorito Manchester United. Un minuto dopo il fischio finale contro l'Ajax, capitan Pellegrini ha detto: "Già pensiamo allo United!". E il Toro? Ripeto, enorme possibilità per agganciare tre punti pesantissimi, Nicola può farsela scappare, in chiave-salvezza?A Wembley si presenta una squadra, il Leicester, che dalle prime schermaglie del torneo ha detto di volere questo successo. O almeno la finale, che manca dal 1969. Quello stadio non le porta particolarmente fortuna (tre sconfitte) ma il peso delle due contendenti è differente.In campo darà il massimo ma che potrebbe non bastare nemmeno ad arrivare ai supplementari ce lo ribadisce un'occhiata veloce ai due schieramenti. Anche se la finale di FA Cup sa mischiare furiosamente il mazzo delle carte a disposizione.Napoli-Inter 1X (quota 1,63)Atalanta-Juventus 1X (1,50)Torino-Roma 1 (3,40)Leicester-Southampton 1 (1,90)La quaterna vale 15,7 volte la posta