Tutte quote in salita. Vedremo chi ha ragione. Stasera parte la vera volata per lo scudetto, si farà sul serio perchè se di punti se ne sono buttati, basta guardare l'ultima giornata, adesso che di coppe europee non se ne parlerà più,eliminate, l'virtualmente, chi capiterà sotto in campionato povere loro.E che con un punto alla volta va nella scarpata. Simone Inzaghi deve riprendersi subito senza minimamente pensare al Bologna-Inter che un giorno si recupererà. I punti vanno presi adesso perchè anche Milan e Napoli calzeranno gli stivali delle sette leghe e si farà a chi mena di più.Ilha scaraventato giù per la scogliera i due punti a Salerno addirittura dovendosi lamentare di Maignan, il portierone che l'ha spinto sino a qui. Giroud rivede il campo di Milano che è ormai casa sua. E la garra milanista di oggi sarà nè più nè meno quella dei cugini. Anche se l'non è solo il Genoa (e infatti la quota è più alta).Assolutamente. Ma ce n'è una terza che mi piace, nella Liga.I primi invece hanno appena dato il via ad una disperata rincorsa per la salvezza. E sono pervenuti quattro punti in due match. Vuoi vedere che il Levante dà un'accelerata anche stasera? Sopra la pari avranno mie notizie.Genoa-Inter parziale/finale 2/2 (quota 1,95)Milan-Udinese parziale/finale 1/1 (2,25)Levante-Elche 1 (2,10)