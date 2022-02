Il Milan prova a tornare alla vittoria dopo il mezzo passo falso contro la Salernitana. Per la sfida che attende i rossoneri contro l'Udinese, il tecnico Stefano Pioli dovrà fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic e si affiderà ancora al fiuto del gol di Olivier Giroud, che tra le mura di San Siro si è confermato implacabile. La formazione friulana punterà sulla voglia di riscatto dell'ex Deulofeu per cercare i punti salvezza.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Milan-Udinese in programma venerdì alle 18.45 sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Stesso discorso vale per lo streaming attraverso i dispositivi mobile e pc da cui si potrà accedere all'app.



PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Walace, Arslan, Makengo, Soppy; Beto, Deulofeu.