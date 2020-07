Una tricombo mia non la ricordo. Almeno nell'ultimo anno. Certamente tutti sapete cosa sia. L'unione di tre eventi nello stesso match. Qui ad esempio parlo di Inter-Fiorentina. I tre eventi sarebbero 1) vittoria nerazzurra; 2) over 2,5; 3) gol. Non un 3-0 quindi ma un 2-1 oppure 3-1 sì.Può darsi che sia stato "smosso" dalle parole di Conte che ha voluto sottolineare come la sua Inter sia stata messa faccia al muro dal calendario che l'ha più volte penalizzata nel giorno di riposo in meno rispetto all'avversario. Può darsi che Conte abbia parlato a "nuora perchè suocera intenda". Cioè abbia parlato non solo al Palazzo ma anche ai suoi. Che in definitiva a due minuti dalla fine contro la Roma stavano perdendo.Ma la quota ultrapop della giornata l'ho vista subito. E' il 2 del Verona a Torino nel primo tempo. I veneti stanno giocando divinamente (hanno bloccato l'Atalanta), segnano da quattro turni di fila ma non vincono da Verona-Parma del primo luglio, nella quale il primo tempo finì sull'1-1 (mentre a Firenze chiusero i primi 45' in vantaggio). Non mi fa paura la squalifica di un uomo fondamentale come Amrabat: questo è un manipolo che sa giocare "come un sol uomo" sotto i dettami di quello che, se non esistesse Gasperini, sarebbe il tecnico dell'anno: Juric. Anno Covid, mica uno qualsiasi.Il Toro, a otto punti di vantaggio dal Lecce, potrebbe sedersi in mezzo al campo, almeno farlo con la mente. Se lo facesse troverebbe senz'altro la squadra che non lo perdonerebbe. A 3,70 si va.Chiudo il terno con la mia base di questo mercoledì. Sul serio c'è qualcuno che pensa: "Il Genoa dopo aver vinto lo scontro diretto per la salvezza con il Lecce può rimettersi nella tempesta perdendo il derby"? Contro una Sampdoria salva?Io non posso crederci. I rossoblù, che hanno vinto con il Lecce giocando peggio dell'avversario, sanno che nulla è finito. E perchè finisca bene dal derby uno o tre punti debbono arrivare. Il Lecce batterà il Brescia, bisogna cercare di non farlo riavvicinare. Non troppo, almeno.