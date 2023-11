Ieri avranno riscosso una qui e uno là, nel mondo? Più o meno sarà andata così, non credo di più. Oggi voglio fermarmi alle due italiane. Perché anche questi sono due match che riservano buche alte così. A Madrid c'è Ancelotti: ritrova il Napoli di De Laurentiis che lo mise per strada. Non solo, ritrova persino Mazzarri sulla panchina dei partenopei. E questa è una scommessa che Carletto avrebbe potuto giocare a quota altissima se solo avesse voluto. Non solo, mancherà una miriade di titolarissimi o pseudo-tali, da una parte e dall'altra. Quindi non date troppo ascolto a chi vi dirà: "Il grande Real...". Quello lo cantava Max Pezzali, questo cosa ci farà vedere nell'occasione? Non solo, sarà assente persino un Pallone d'Oro come Modric. C'è tutto e il contrario perché questo diventi un gol/over.



Al contrario, l'unico bisbiglio che mi arriva da Lisbona è che questo match, per l'Inter, conti come il 32 di dicembre. Pensate che, pensando di battere la Real Sociedad all'ultima, Simone Inzaghi oggi la potrebbe giocare mettendo in campo la quinta elementare con il fiocco al collo. E con il Benfica che la vorrà vincere di riffe o di raffe, avendole finora perse tutte e avendo da rincorrere l'Europa League del Salisburgo, chi può inventarsi qualcosa di diverso dall'1? Poi comunque lo avete toccato con mano: i pronostici sono concime per il Demonio. Lo dico soprattutto ai ragazzotti: non pensate mai che siano il modo più veloce per moltiplicarvi i soldi in tasca. Amen.



Real Madrid-Napoli gol/over (quota 1,90)



Benfica-Inter 1 (2,45)



Ambo da 4,65 volte.