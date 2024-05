Conte troppo perfetto per Milan e Juve, con lui non avrebbero scuse. De Laurentiis invece le ha già esaurite tutte

Questa frase non è tratta da una qualsiasi cronaca giornalistica, nè dalla biografia su Wikipedia e nemmeno dai proclami dei Vannacci del telecalcio, quelli del dominio del gioco più altre diversità. Comunque, non divaghiamo… La frase che avete letto in apertura è tratta da un’intervista a TeleLombardia diil suo collaboratore tecnico più fidato., anziché il resoconto ammirevole di un componente dello staff. Che poi si potrebbe anche opinare sull’affermazione, se non nella sostanza almeno nella forma. Quando c’è da mandare un messaggio simile,, con l’elenco di tutti i vice allenatori schedulati in serie A con tanto di cv e militanza al fianco del boss.

. Eppure lui è l’imperatore degli scudetti “veni, vidi, vici” (per chi non ha fatto il liceo classico: vengo, vedo e vinco coniugati al passato remoto). Ma i presidenti fissano appuntamenti e video call, poi si congedano con “veni, vidi e… basta”.Un triennale da 7/8 milioni è in linea con il suo cv.perché ormai quasi tutti gli allenatori sono abbastanza legati a un paio di mediatori e manager influenti (oltreché bene accetti dai presidenti). Si aggiunge cheper le possibilità del club. E sarà anche vero, come testimonia il suo passato, ma da qualche annocome primo comandamento.

La sensazione è che. In altre parole: l’allenatore piace, la persona anche, il personaggio no. Se prendi un Allegri o un Pioli, qualsiasi società se la cava assecondando qualche #out sul web. Ai giovani questa tendenza social sembra tanto moderna, inveceè raccontato addirittura nella Bibbia. Quando c’è da scappare dalle responsabilità, è colpa dell’allenatore che - dipende - ma non ha gioco, non fa risultati, ha lo spogliatoio contro.

Quindi: chi se lo mette in casa un allenatore che la prima battuta d’arresto sarà colpa della società? La seconda sconfitta dei giocatori. E così via la terza e la quarta saranno per il mercato, l’ambiente, il tifo e magari anche l’arbitraggio., in cui i gli attuali dirigenti hanno anche bisogno di un allenatore che poi domani verrà agevolmente lasciato indifeso se lo accuseranno di non conoscere il campionato italiano (magari Sergio Conceiçao). Oppure, con la stessa disinvoltura, lo attaccheranno per non avere esperienza internazionale in panchina (tipo Thiago Motta).

Perché De Laurentiis, dopo Spalletti, si è già giocato tre jolly di “colpa dell’allenatore”, da Garcia a Calzona passando per Mazzarri.Napoli è l’unica piazza dove la sua reputazione verrà confrontata con Spalletti dello scudetto, più che con il disastro di quest’anno. Alla Juve e al Milan, no. Perché con i prossimi allenatori Juve e Milan potranno ancora giocarsi i jolly: non ha gioco, non fa risultati, non lega con lo spogliatoio.

Con Antonio Conte, no. Lui al limite prende stipendio esagerato e chiede budget fuori portata, vive rapporti stressati e produce divorzi sanguinosi. Ma gioca bene, fa risultati e lega con la squadra: solo al Napoli di oggi può andar bene.